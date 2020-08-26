Гривня дещо просіла на закритті міжбанку

26 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,45 - 27,48 гривні;

Євро – 32,42 - 32,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,31 – 27,55 гривні. Євро купують по 32,02 гривні, продають по 32,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,40 - 27,48 гривні, євро - 32,14 - 32,25 гривні.

Нагадуємо:

26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійок, встановивши його на 26 серпня на рівні 27,43 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 євро (на 25 серпня - 32,46 гривні).

Економічна правда