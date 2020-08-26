Кабмін призначив нового голову "Укртрансбезпеки"

Кабмін на засіданні 26 серпня призначив Євгена Прокопчука головою Держслужби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Про це повідомив у Facebook представник уряду у ВР Василь Мокан.

За його словами, Прокопчука призначили шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Відповідно до поданої декларації, до цього Прокопчук був гендиректором держпідприємства "Кривбаспромводопостачання" (Кривий Ріг).

Зазначимо, що Кабмін 2 липня звільнив Олександра Погорілого з посади голови "Укртрансбезпеки" та призначив в.о. голови Микиту Лагуніна.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.

Економічна правда