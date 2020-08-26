Питання по боргах "Південмашу" і заборгованості по зарплатах буде вирішене - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що питання по боргах виробничого об'єднання (ПО) "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ПО "Південмаш", Дніпро) і заборгованості по зарплаті буде вирішене.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Дніпропетровської області передає Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що на" Південмаші "була велика проблема - понад 2 млрд грн боргів, і через це далі розвиватися підприємство вже не могло, не могло нормально працювати. Питання з цими боргами вирішене, тут я вдячний всій нашій команді, і нашим депутатам, які допомагали вирішити питання", - сказав він.

Зеленський вказав, що буде вирішено питання боргів із зарплати на "Південмаші", які складають в даний час більше 220 млн грн.

"Сьогодні Кабінет міністрів вирішить це питання, ми це погодили, домовилися. Важко знаходити гроші, але люди важливі", - підкреслив він.

Нагадуємо:

У липні Верховна Рада ухвалила в цілому законпроєкт №3697, який передбачає виділення Південному машинобудівному заводу імені Макарова 2,3 млрд грн для поповнення статутного капіталу.