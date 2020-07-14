Рада схвалила виділення 2,3 мільярда на погашення боргів "Південмашу"

Верховна Рада ухвалила в цілому законпроєкт №3697, який передбачає виділення Південному машинобудівному заводу імені Макарова 2,3 млрд грн для поповнення статутного капіталу.

Документ підтримали 324 нардепи.

Законопроєкт передбачає створення нової бюджетної програми (головний розпорядник коштів - Державне космічне агентство України) на погашення заборгованості "Південмашу" з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджетуз обсягом видатків 2,3 млрд грн.

Зокрема, 1,97 млрд грн витратять на погашення боргу перед державою за кредитом, якиц залучили 2 лютого 2004 року у компанії Colvis Finance Ltd. (Великобританія).

210 млн грн - спрямують на погашення заборгованості по зарплаті, на погашення податкового боргу по ЄСВ - 90,2 млн грн.

На погашення податкового боргу з відрахуванням до держбюджету частини чистого прибутку за 2019 рік - 35,6 млн грн.

На погашення боргу зі сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів за 2019 рік - 6,4 млн грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що "системна криза на Південмаші триває вже більше десяти років".

Підкреслюється, що завод у 2012-2019 роках скоротив обсяги виробництва в два рази. Середня чисельність працівників підприємства в 2019 році скоротилася до 5400 осіб, у 2012 році вона становила 10 тисяч осіб.

Економічна правда