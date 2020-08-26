"Інтерпайп" Пінчука викупила свої євробонди на 97 мільйонів доларів

Компанія Interpipe Holdings Plc Віктора Пінчука частково погасила єврооблігації-2024 під 10,25% на загальну суму 97 млн доларів у рамках реструктуризації боргів.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

"25 серпня 2020 року емітент викупив 97 млн доларів США своїх непогашених облігацій на їх основну суму разом з нарахованими відсотками, але виключаючи накопичений дохід на дату погашення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що решта заборгованості за облігаціями наразі становить 113,69 млн доларів.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2020 року компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" одержала збиток у трубному сегменті, тоді як діяльність залізничного дивізіону компанії була прибутковою.

Економічна правда