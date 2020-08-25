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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 894 мільйони

Вівторок, 25 серпня 2020, 18:00
 

На аукціонах 25 серпня Міністерство фінансів залучило до бюджету від розміщення ОВДП у гривні та доларах 894,4 млн грн в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що строк обігу пропонованих держоблігацій у гривні - 3 місяці, в доларах США - 1,2 роки.

Від розміщення гривнеих 3-місячних паперів до держбюджету залучили 78,5 млн грн, середньозважена дохідність не змінилась і склала 7,0%.

Водночас від розміщення номінованих в доларах ОВДП залучили 30 млн доларів. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%.

 

Нагадаємо:

На аукціонах 18 серпня Міністерство фінансів залучило до бюджету від розміщення ОВДП у гривні та доларах 2,507 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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