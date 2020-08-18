Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2,5 мільярда

На аукціонах 18 серпня Міністерство фінансів залучило до бюджету від розміщення ОВДП у гривні та доларах 2,507 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Мінфіну.

Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу 6 місяців і 2 роки, а також - доларові ОВДП із терміном погашення 8 квітня 2021 року.

Середньозважена дохідність за піврічними паперами склала 7,82%, за 2-річними - 10,14%.

Від продажу 6-місячних гривневих облігацій до держбюджету залучили 999,5 млн грн, від розміщення дворічних паперів - 663,7 млн грн.

Водночас від продажу доларових облігацій залучили майже 31 млн доларів під 3,39%