Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2,5 мільярда
На аукціонах 18 серпня Міністерство фінансів залучило до бюджету від розміщення ОВДП у гривні та доларах 2,507 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Мінфіну.
Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу 6 місяців і 2 роки, а також - доларові ОВДП із терміном погашення 8 квітня 2021 року.
Середньозважена дохідність за піврічними паперами склала 7,82%, за 2-річними - 10,14%.
Від продажу 6-місячних гривневих облігацій до держбюджету залучили 999,5 млн грн, від розміщення дворічних паперів - 663,7 млн грн.
Водночас від продажу доларових облігацій залучили майже 31 млн доларів під 3,39%
Нагадаємо:
На аукціонах з продажу ОВДП 11 серпня Мінфін залучив до держбюджету 10,123 млрд грн в еквіваленті.
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