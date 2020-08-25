Капітальні інвестиції в Україні за пів року впали на третину — Держстат
У першому півріччі 2020 року капітальні інвестиції в Україні скоротились на 34,9% після спаду на 35,5% у першому кварталі поточного року.
Про це повідомляє Держстат.
Підкреслюється, що за 6 місяців 2020 року було освоєно 163,78 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя), тоді як за перший квартал - 76,914 млрд грн.
Водночас у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року капінвестиції скоротились на 34,4%.
Нагадуємо:
Обсяг капітальних інвестицій в Україні у першому кварталі року зменшився на 35,5% і становить 76,9 мільярда гривень
За даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.
Економічна правда
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