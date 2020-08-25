Капітальні інвестиції в Україні за пів року впали на третину — Держстат

У першому півріччі 2020 року капітальні інвестиції в Україні скоротились на 34,9% після спаду на 35,5% у першому кварталі поточного року.

Про це повідомляє Держстат.

Підкреслюється, що за 6 місяців 2020 року було освоєно 163,78 млрд грн (без урахування тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Криму і Севастополя), тоді як за перший квартал - 76,914 млрд грн.

Водночас у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року капінвестиції скоротились на 34,4%.

Нагадуємо:

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у першому кварталі року зменшився на 35,5% і становить 76,9 мільярда гривень

За даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.

Економічна правда