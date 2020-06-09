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Капітальні інвестиції в Україні впали на третину — Держстат

Вівторок, 9 червня 2020, 16:23
 

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у першому кварталі року зменшився на 35,5% і становить 76,9 мільярда гривень

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У розрахунку на одну особу інвестиції становили 1837,5 гривень 

Індекс капітальних інвестицій у житлове будівництво зменшився на 14% 

73,2% інвестицій, які були залучені у січні-березні 2020 року, становили власні кошти підприємств та організацій, 7,6% — кошти населення на будівництво житла, 7,1% — кредити банків та інші позики, 4,9% — кошти місцевих бюджетів, 2,5% — кошти державного бюджету, 0,7% — кошти іноземних інвесторів, 4,0% — інші джерела фінансування

Нагадуємо, за даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.

Економічна правда

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інвестиції

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