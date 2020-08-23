На наступному тижні Верховна Рада може розглянути законопроєкт про держгарантії за кредитами, який спростить доступ малого та мікробізнесу до отримання банківських позик.

Про це розповіла заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів, повідомляє Укрінформ.

"Банківська застава - це один з найбільших бар'єрів, який не дозволяє бізнесу швидко та просто отримати кредит", - зазначила вона.

Ковалів сподівається, що у вівторок у парламенті буде ухвалено закон, який дозволить кредити для малого і мікробізнесу, для якого держава буде гарантувати 80% кредитного портфеля.

" Це буде наступним кроком, що дозволить нам зробити доступність фінансування", - сказала заступник голови Офісу Президента.

Нагадуємо:

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №3598 про державні гарантії на портфельній основі, відправивши його на підготовку до повторного першого читання.

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування. Йдеться про механізм пільгового гарантування, прописаний в законопроєктах №3420 та №3419. Бюджетний комітет розглянув їх і відправив у Мінфін. За інформацією джерел видання, Мінфін вніс правки і готовий запропонувати депутатам цю ідею.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

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