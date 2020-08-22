Голова профспілки гірників: ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі та заміняти бастуючих працівників "Білоруськалію".

Про це він написав на Facebook.

"Шахтарі - одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!", заявив Волинець.

Незалежна профспілка гірників України звертається до своїх білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенко не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах, резумується у дописі.

Нагадуємо:

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що готовий замінити працівників, які бастують на "Білоруськалію" на шахтарів з України.