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Голова профспілки гірників: ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі

Субота, 22 серпня 2020, 17:40
 

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі та заміняти бастуючих працівників "Білоруськалію".

Про це він написав на Facebook.

"Шахтарі - одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!", заявив Волинець.

Незалежна профспілка гірників України звертається до своїх білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенко не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах, резумується у дописі.

Нагадуємо:

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що готовий замінити працівників, які бастують на "Білоруськалію" на шахтарів з України.

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Лукашенко шахтарі

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