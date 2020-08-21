Лукашенко погрожує замінити шахтарів, що страйкують, на українців

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що готовий замінити працівників, які бастують на "Білоруськалію" на шахтарів з України.

Джерело: Білоруське держагентсво "Белта", яке цитує Лукашенка

Деталі: Спілкуючись із працівниками агрокомбінату "Дзержинський" Лукашенко сказав, що завжди знайдуться люди, якими можна замінити тих, що бастують.

Пряма мова Лукашенка: "Що ви бастуєте? Добре, бастуєте - ладно. Я дав команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тисячі людей, які бажають працювати на "Білоруськалію". Вони прийдуть.

Чи не вони прийдуть - в усьому світі безробіття. Приїдуть з Україна шахтарі. Їх море – безробітних".

Довідка: "Білоруськалій" - виробниче об'єднання, флагман гірничої промисловості Білорусі, один з найбільших світових виробників мінеральних калійних добрив.

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Передісторія:

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.

У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.

Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів.

У п’ятницю Лукашенко підтвердив, що на державному ЗМІ "Белтелерадіокомпанія" почали працювати журналісти з Росії.

Українська правда