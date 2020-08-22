Британська компанія Godel відправляє співробітників мінського філії в Україну через ситуацію в країні і шатдаун

Британська ІТ компанії Godel Technologies відправляє співробітників мінського філії на невизначений термін в Україну через ситуацію в країні і шатдаун.

Про це пише білоруське ІТ видання Dev.

Про таку можливість для всіх співробітників з будь-якого офісу компанії в Білорусі було оголошено на нещодавньому корпоративному Стрімі з COO Godel Technologies Андрієм Афанасенко.

"Частина співробітників, деякі зі своїми сім'ями і навіть домашніми тваринами, дійсно в даний момент знаходяться в Києві. Рішення запропонувати таку можливість нашим людям було прийнято для мінімізації ризиків у зв'язку зі сформованою ситуацією в країні, а також відключенням інтернету на кілька днів "- зазначив він

За його словами, це спричинило збої в робочому процесі, спілкуванні з клієнтами і значні фінансові втрати.

Компанія повністю взяла на себе організацію переїзду і проживання. А також не виключає можливість наступного трансферу співробітників: будемо дивитися на хід розвитку подій і враховувати запити з боку команди", - заявили в компанії.

Godel Technologies - розробник ПЗ з головним офісом в Манчестері. У Білорусі філії компанії працюють в Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові та Вітебську з загальним штатом понад 1100 осіб.

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