Зеленський вважає, що підвищення "мінімалки" в короткі терміни буде небезпечним

Президент Володимир Зеленський вважає, що мінімальну заробітну плату небезпечно збільшувати в короткі терміни, однак на його думку державний бюджет витримає таке збільшення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Україні 24".

"Це не просто обіцянки. 5 тис грн - це перше збільшення. Ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тис грн. Небезпечно це робити в короткі терміни. Але уряд і Національний банк впевнені, що на початку 2021 року мінімальна зарплата буде на рівні 6 тис. грн, а потім в середині року - 6,5 тис. грн ", - розповів Зеленський.

Нагадуємо:

Уряд пропонує до липня 2021 року підвищити мінімальну зарплату на третину.

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