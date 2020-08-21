Приватбанк оновив структуру правління: Діджитал підпорядкували голові
Наглядова рада Приватбанку 20 серпня затвердила нову структуру правління банку - у новій структурі 8 членів правління, функції розвитку Діджитал підпорядковані голові правління.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"У новій структурі 8 членів правління, що забезпечує оптимальний склад виконавчого органу, необхідний для управління банком і успішної реалізації його стратегії", - йдеться у повідомленні.
"Стратегія Приватбанку сконцентрована на наданні послуг світового класу фізичним особам - серед клієнтів банку налічується майже половина українців - а також на розробці і наданні повного спектру послуг і продуктів для малого та середнього бізнесу. Тому була створена посада члена правління з розвитку бізнесу.
Ця нова позиція в структурі виконавчого органу банку - член правління з розвитку бізнесу - буде відповідати за два стратегічних бізнеси, а саме обслуговування юридичних і фізичних осіб, і забезпечувати синергію цих напрямків. Новий підрозділ обслуговування юридичних осіб буде обслуговувати в тому числі корпоративних клієнтів", - пояснили у банку.
Зазначається, що Приватбанк бачить своїм завданням розвиток орієнтованого на клієнта підходу на основі цифрових послуг в усіх напрямках роботи банку, а також підтримку культури інновацій і висококласних послуг серед усіх своїх співробітників.
"З урахуванням цього пріоритетного завдання, функції розвитку Діджитал підпорядковані голові правління, що дозволяє відмовитися від окремої позиції члена правління з розвитку електронного бізнесу", - додали у Приватбанку.
Таким чином, в оновленій структурі правління Приватбанку наступні позиції:
- голова правління,
- заступник голови правління з питань фінансів,
- заступник голови правління з питань управління проблемними активами,
- член правління з операційних питань,
- член правління з питань управління ризиками,
- член правління з питань розвитку мережі і проблемної заборгованості,
- член правління з розвитку інформаційних технологій,
- член правління з розвитку бізнесу.
Нагадаємо:
Раніше член правління "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні.
Економічна правда
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