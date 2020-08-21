Приватбанк оновив структуру правління: Діджитал підпорядкували голові

Наглядова рада Приватбанку 20 серпня затвердила нову структуру правління банку - у новій структурі 8 членів правління, функції розвитку Діджитал підпорядковані голові правління.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У новій структурі 8 членів правління, що забезпечує оптимальний склад виконавчого органу, необхідний для управління банком і успішної реалізації його стратегії", - йдеться у повідомленні.

"Стратегія Приватбанку сконцентрована на наданні послуг світового класу фізичним особам - серед клієнтів банку налічується майже половина українців - а також на розробці і наданні повного спектру послуг і продуктів для малого та середнього бізнесу. Тому була створена посада члена правління з розвитку бізнесу.

Ця нова позиція в структурі виконавчого органу банку - член правління з розвитку бізнесу - буде відповідати за два стратегічних бізнеси, а саме обслуговування юридичних і фізичних осіб, і забезпечувати синергію цих напрямків. Новий підрозділ обслуговування юридичних осіб буде обслуговувати в тому числі корпоративних клієнтів", - пояснили у банку.

Зазначається, що Приватбанк бачить своїм завданням розвиток орієнтованого на клієнта підходу на основі цифрових послуг в усіх напрямках роботи банку, а також підтримку культури інновацій і висококласних послуг серед усіх своїх співробітників.

"З урахуванням цього пріоритетного завдання, функції розвитку Діджитал підпорядковані голові правління, що дозволяє відмовитися від окремої позиції члена правління з розвитку електронного бізнесу", - додали у Приватбанку.

Таким чином, в оновленій структурі правління Приватбанку наступні позиції:

голова правління,

заступник голови правління з питань фінансів,

заступник голови правління з питань управління проблемними активами,

член правління з операційних питань,

член правління з питань управління ризиками,

член правління з питань розвитку мережі і проблемної заборгованості,

член правління з розвитку інформаційних технологій,

член правління з розвитку бізнесу.

Нагадаємо:

Раніше член правління "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні.

Економічна правда