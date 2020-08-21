У Roshen відповили на обвинувачення Антимопольного комітету

Кондитерська корпорація Roshen заявляє, що не має ніякого стосунку до виробництва патоки і, відповідно, заперечує звинувачення у зловживанні монопольним становищем на цьому ринку.

Про це компанія повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних", - повідомили в прес-службі.

У корпорації також заявили, що у своїй роботі дотримуються чинного законодавства, сумлінно співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію, але не розуміють, який стосунок виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку.

Твердження, що містяться в інформації АМКУ, Roshen вважає безпідставними й такими, що не відповідають дійсності.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.