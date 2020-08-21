Всі розділи
Укр / Рус

УЗ закриває продаж квитків по 4 станціях

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:50
 

"Укрзалізниця" через погіршення епідеміологічної ситуації закриває продаж квитків по 4 станціях - Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів, поїздам, що слідували з Чернівців, змінили маршрут слідування.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

  • №702/701 Львів — Чернівці,
  • №136/135 Чернівці — Одеса,
  • №7/8 Київ — Чернівці,
  • №117/118 Київ — Чернівці,
  • №98/97 Ковель — Київ,
  • №46/45 Ужгород — Лисичанськ,
  • №88/87 Ковель — Новоолексіївка,№122/121 Миколаїв — Рівне,
  • №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

  • №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
  • №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
  • №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
  • №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

В УЗ додали, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Нагадаємо:

Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда №779/780 "Столичний експрес" Суми — Київ до Вінниці на 24 серпня 2020 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ на День Незалежності подовжила маршрут поїзда Суми — Київ 20 серпня 2020, 17:54
СБУ викрила багатомільйонну схему під час закупівель для УЗ, тривають обшуки 20 серпня 2020, 11:55
На довгі вихідні запустять додаткові потяги з Одеси до Києва та Львова 19 серпня 2020, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!