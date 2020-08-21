УЗ закриває продаж квитків по 4 станціях
"Укрзалізниця" через погіршення епідеміологічної ситуації закриває продаж квитків по 4 станціях - Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів, поїздам, що слідували з Чернівців, змінили маршрут слідування.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів", - йдеться у повідомленні.
Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
- №702/701 Львів — Чернівці,
- №136/135 Чернівці — Одеса,
- №7/8 Київ — Чернівці,
- №117/118 Київ — Чернівці,
- №98/97 Ковель — Київ,
- №46/45 Ужгород — Лисичанськ,
- №88/87 Ковель — Новоолексіївка,№122/121 Миколаїв — Рівне,
- №232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:
- №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
- №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
- №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
- №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
В УЗ додали, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.
Нагадаємо:
Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда №779/780 "Столичний експрес" Суми — Київ до Вінниці на 24 серпня 2020 року.
Економічна правда
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