УЗ на День Незалежності подовжила маршрут поїзда Суми — Київ

Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда №779/780 "Столичний експрес" Суми — Київ до Вінниці на 24 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Це дозволить пасажирам більш зручно планувати свої подорожі та розширити географію мандрівок.

Із Сум поїзд вирушить о 05:34 та прибуде до Вінниці о 13:11. Відправлення з Вінниці об 13:44 та прибуття до Сум о 21:34. Поїзд зупинятиметься у Ворожбі, Путивлі, Конотопі, Бахмачі, Ніжині, Києві та Козятині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість квитків становить від 362 до 571 грн залежно від класу вагона.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилили обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо:

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Дня Незалежності України у зв’язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення у святкові дні.

Економічна правда