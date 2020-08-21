У липні прибуток банків скоротився на 19%

Українські банки у липні 2020 року отримали 4,59 млрд грн чистого прибутку - це на 19,2% менше, ніж у липні 2019 року (5,69 млрд грн).

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Нацбанку.

Зазначається, що за 7 місяців 2020 року чистий прибуток банків становив 28,39 млрд грн - це на 22,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (36,72 млрд грн).

Водночас за січень-липень доходи банків зросли на 5,4% - до 149,11 млрд грн.

"Комісійні доходи зросли на 6,8% - до 37,12 млрд грн, результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу - в 1,8 раза (до 19,29 млрд грн), тоді як процентні доходи скоротилися на 2,5% (до 87,46 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, витрати банків становили 120,72 млрд грн - це на 15,3% більше, ніж за сім місяців 2019 року.

Так, відрахування до резервів зросли втричі (до 19,1 млрд грн), комісійні витрати - на 26,8% (до 12,75 млрд грн), а процентні - скоротилися на 9,4% (до 39,4 млрд грн).

Нагадаємо:

У першому півріччі 2020 року 4 держбанки отримали 16,2 млрд грн прибутку - це на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період 2019 року.