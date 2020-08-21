Перші 18 з 78 спиртових заводів готують до аукціону

Перші 18 з 78 спиртових об'єктів вже проходять активну підготовку до аукціону, решта – також будуть поступово виводитись на продаж.

Про це повідомляє пресслужба Фонда держмайна.

"Наше головне завдання – якісно підготувати об'єкти спиртової галузі до приватизації, розкрити потенційним інвесторам всю необхідну інформацію про них, виставити їх на чесний і прозорий аукціон.

Очікуємо високої конкуренції, адже зовсім скоро перед інвесторами відкриється унікальна можливість "зайти" на прибутковий ринок, який досі був роками закритий та монополізований", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Перший завод ДП "Укрспирт" буде проданий у вересні 2020 року, загальна вартість заводів держпідприємства - 2-2,5 мільярда гривень.