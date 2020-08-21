Американський хедж-фонд очікує на зростання золота і "масштабне" знецінення валют

Ралі золота продовжиться на тлі "масштабного знецінення валют" і очікувань подальших стимулів, вважає американський хедж-фонд SkyBridge Capital.

Про це пише Bloomberg.

"Коли ви думаєте про знецінення валют, питання полягає в тому, по відношенню до чого буде слабшати долар, а якщо подивитися на глобальну картину, складно випромінювати оптимізм щодо альтернативних валют", - сказав співдиректор з інвестицій та старший портфельний менеджер компанії Трой Гайескі, назвавши євро, юань і валюти країн, що розвиваються.

"Тому золото, очевидно, є природною альтернативною валютою", - сказав він.

Котирування дорогоцінних металів виростали до рекордного рівня відчутно вище 2 тис доларів за унцію раніше в цьому місяці на тлі масштабних заходів, прийнятих центробанками, включаючи Федеральну резервну систему, для підтримки економіки, яка постраждала через пандемію коронавірусу.

Стимули сприяли зростанню ставок на те, що паперові валюти будуть втрачати свою цінність на тлі швидкого збільшення грошової маси. Goldman Sachs Group Inc. називає золото валютою останньої інстанції і прогнозує подальше зростання.

Золото виглядає "досить дорого щодо нафти або інших реальних сировинних товарів, але його подорожчання і близько не було таким, як зростання грошової маси, з тих пір як у вересні 2011 року був відзначений попередній пік, сказав Гайескі.

"Ми б не здивувалися, якби до кінця наступного року воно торгувалося в районі 2,1-2,2 тис доларів", - додав він.

ФРС, швидше за все, збільшить покупки активів, будуть і нові бюджетні стимули, вважає він.

"Все це є аргументом на користь збереження "бичого" тренду на ринку золота, в основному пов'язаному із зростанням грошової маси і знеціненням долара, а не побоюваннями з приводу реальної інфляції", - сказав Гайескі.

Рекомендуємо почитати: Золото, срібло, платина. Як придбати дорогоцінні метали