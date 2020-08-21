Розпочалося всеукраїнське голосування в рамках проєкту підтримки малого бізнесу "Бізнес-трамплін"

Щоб підтримати малий український бізнес, ROZETKA та Visa запустили проєкт "Бізнес-трамплін".

Його мета — розповісти Україні про перспективні підприємства, виробників товарів та сервіси, а ще допомогти їм швидше зростати.

5 переможців, яких у фіналі обере журі, отримають кошти на розвиток бізнесу: 1 місце — 500 000 грн, 2 місце — 350 000 грн, 3, 4 та 5 місця — по 200 000 грн.

Перший етап проєкту тривав з 6 по 15 серпня. Податися на участь міг кожен охочий. Усього за тиждень організатори проєкту отримали 1218 заявок.

Серед них команда проєкту відібрала 30 брендів, що проходять у другий тур.

У фіналі опинилися учасники, що змогли змістовно розповісти про себе, свій продукт, перспективи розвитку бізнесу та цільове використання грошей, які вони можуть отримати.

"Економічна правда" розпочинає другий етап проєкту — всеукраїнське голосування, що допоможе визначити 10 фіналістів. Воно триватиме до 23:59 27 серпня включно.

Кожен з вас може віддати один свій голос за одного з учасників.

10 учасників, що отримають найбільше голосів:

потраплять до спеціального відеопроєкту на офіційних сторінках ROZETKA та Visa у соціальних мережах

стануть героями спеціального випуску Fedoriv Vlog, присвяченого проєкту

проведуть краш-тест свого бізнесу перед професійним журі.

У складі журі: Владислав Чечоткін, співзасновник та СEO ROZETKA; Віра Платонова, старший віцепрезидент Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи; Андрій Федорів, засновник і CEO FEDORIV GROUP; Олег Гороховський, співзасновник monobank; Вікторія Тігіпко, засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, президентка клубу приватних інвесторів ICLUB Global.

Голосувати може кожен охочий на сторінці: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/20/664204/.