Всеукраїнське голосування в рамках проєкту підтримки малого бізнесу "Бізнес-трамплін"

Щоб підтримати малий український бізнес, ROZETKA та Visa запустили проєкт "Бізнес-трамплін". Його мета — розповісти Україні про перспективні підприємства, виробників товарів та сервіси, а ще допомогти їм швидше зростати. 5 переможців, яких у фіналі обере журі, отримають кошти на розвиток бізнесу: 1 місце — 500 000 грн, 2 місце — 350 000 грн, 3, 4 та 5 місця — по 200 000 грн.

5 фіналістів також зможуть пройти навчання в Unit School of Business та прокачати свою справу.

Перший етап проєкту тривав з 6 по 15 серпня. Податися на участь міг кожен охочий (https://rozetka.com.ua/business_springboard). Усього за тиждень організатори проєкту отримали 1218 заявок.

Серед них команда проєкту відібрала 30 брендів, що проходять у другий тур. У фіналі опинилися учасники, що змогли змістовно розповісти про себе, свій продукт, перспективи розвитку бізнесу та цільове використання грошей, які вони можуть отримати.

"Українська правда" розпочинає другий етап проєкту — всеукраїнське голосування, що допоможе визначити 10 фіналістів. Воно триватиме до 23:59 27 серпня включно.

Кожен з вас може віддати один свій голос за одного з учасників.

10 учасників, що отримають найбільше голосів:

потраплять до спеціального відеопроєкту на офіційних сторінках ROZETKA та Visa у соціальних мережах

стануть героями спеціального випуску Fedoriv Vlog, присвяченого проєкту

проведуть краш-тест свого бізнесу перед професійним журі:

Хто потрапить у фінал — вирішуєте саме ви!

Голосуйте за ТОП-10 найкращих малих бізнесів України!

Дитяче видавництво віммельбухів "Абрикос"

"Абрикос" друкують віммельбухи — книжки без слів, але з картинками. Вони розвивають уважність, фантазію і мовлення. Видавництво постійно шукає нові формати: детективи-квести, віммельбухи із переробленого картону та інтерактивні книжки. За рік видають по 7 книжок накладом 2 000 примірників.

На що планують витратити кошти:

Купити власну цифрову машину для друку книжок, машину для автоматичного згину обкладинки, термоклейову машину та різак. Це дозволить друкувати більше українських авторів-початківців, за яких не хочуть братися інші видавництва.

Соуси та джеми "БОЇМ. Гастромандри"

Подорожувати світом просто з власної кухні — звучить, як мрія. Її вдалося втілити команді "БОЇМ". Вони створили український продукт на перетині мандрів і гастрономії — класичні соуси з різних країн світу. Сьогодні БОЇМ виготовляють 2000 банок джемів і соусів та 1200 пляшок напою комбуча на місяць.

На що планують витратити кошти:

На обладнання для автоматичного розливу, дозування та пакування. Це допоможе виготовляти до 10 000 одиниць продукції на місяць.

Дитяча білизна, що говорить, "КАЙКА"

Майя та Кирило Проскурня вигадали дитячу постільну білизну, що говорить, і будують на цьому бізнес. Щоб почути казочку перед сном, достатньо навести телефон на QR-код, нанесений на білизну. Уся продукція виготовляється з натуральної тканини і є гіпоалергенною. Майя сама пише казки та історії, а Кирило займається технічною частиною і продажами. Виготовляють близько 200 одиниць білизни на місяць і продають їх в Україні та Польщі.

На що планують витратити кошти:

Хочуть купити принтер для друку на тканині, що допоможе на 30% зменшити собівартість товару та зробити його більш доступним для українських родин.

Ферма-сироварня "Лісова коза"

3 роки тому в невеликому селі Підлісне Кіровоградської області відбулися великі зміни. Закинута будівля колгоспу перетворилася на затишну ферму "Лісова коза", у якій оселилися 600 породистих кіз із Франції. Зараз тут виготовляють крафтові сири, що знаходять поціновувачів по всій Україні. Сюди можна приїхати, щоб познайомитися з козами і продегустувати один з 10 видів сиру.

На що планують витратити кошти:

Придбати обладнання, що допоможе автоматизувати процес розливу молока в тару, оскільки зараз це роблять вручну. А також відкрити на території ферми освітній проєкт, де діти зможуть познайомитись із культурою споживання козячого молока.

Метеорологічні станції "МЕТЕОТРЕК"

Компанія розробляє метеорологічні станції для аграріїв. "МЕТЕОТРЕК" допомагає точно прогнозувати погоду, запланувати роботу в полі і завчасно визначити, яким буде врожай.

За 4 роки існування "МЕТЕОТРЕК" інтегрувались у бізнес-процеси найбільших агрохолдингів України. Цього року розширили лінійку обладнання на 6 додаткових модифікацій метеостанцій, завдяки чому аграрії можуть дистанційно слідкувати за погодою в полі і оптимізувати процес вирощування рослин.

На що планують витратити кошти:

Хочуть розширити функціональність програмного забезпечення, щоб відслідковувати появу шкідників та хвороб рослин. Також планують створити мобільні застосунки для аграріїв.

Студія дизайну світла "ОПТІМУМ ЛЕД"

"Хай буде світло!" — саме з таких слів рівно 5 років тому виникла студія світлового дизайну. Команда "ОПТІМУМ ЛЕД" — інженери, дизайнери, архітектори, фізики і навіть психологи. Вони не лише розробляють технологічні світильники, а й знають, як світло впливає на продуктивність, відчуття безпеки та задоволення від тренувань.

На що планують витратити кошти:

На закупівлю обладнання для обробки металу. А також відкриття шоуруму, де можна буде познайомитись із можливостями світла.

Сімейна еко-ферма "Ростки"

Що бадьорить краще за подвійне еспресо? Засновники еко-ферми "Ростки" переконані, що це вітграс — свіжий сік 10-денних паростків пшениці, енергетичний вітамінний напій. Зараз "Ростки" виробляють 5 тисяч порцій напою щомісяця, але мріють побудувати більшу ферму, щоб вирощувати пшеницю для 100 тисяч порцій.

На що планують витратити кошти:

"Ростки" вже придбали землю, виграш у проєкті вони витратять на купівлю автоматичної лінії та апарата для дегідратації. Це допоможе збільшити обсяг виробництва і продавати напій у порошковій формі, що довше зберігається і значно зручніший у транспортуванні.

Музей у темряві "Третя після опівночі"

"Третя після опівночі" — єдиний у світі музей, де екскурсії проходять у суцільній темряві в супроводі незрячих гідів. У просторі 150 кв. м реалістично відтворені повсякденні місця: квартира, вулиця чи галерея мистецтв. У музеї в Києві наразі працює 6 незрячих гідів, він приймає понад 1600 відвідувачів на місяць. Під час карантину було запущено два формати — онлайн- квест для школярів та екскурсії по місту з незрячим гідом.

На що планують витратити кошти:

Команда планує відкрити ще один музей у Львові, на це потрібно понад 1, 7 млн грн. Половина коштів уже зібрані від інвесторів.

Сервіс роздільного збору відходів "Україна БЕЗ сміття"

"Україна БЕЗ сміття" починали з малого: сортували відходи самі та залучали до цього друзів. У 2015 році вони і уявити не могли, що маленька ініціатива переросте на потужний соціальний рух всеукраїнського масштабу. Компанія запускає франшизу сортувальних станцій у містах-мільйонниках і планує розширюватись на регіони. Зараз "Україна БЕЗ сміття" отримують від 2 тисяч заявок на вивезення сортованого сміття на місяць.

На що планують витратити кошти:

Планують створити CRM-систему, де за 3 хвилини можна оформити та оплатити послуги вивезення сміття. Це спростить процес сортування та допоможе українцям долучитися до всесвітнього руху за збереження довкілля.

"Українські в'ялені помідори"

Кілька років тому херсонське подружжя спробувало в'ялені томати в Європі. Не знайшовши подібного в Україні, вирішили започаткувати власне крафтове виробництво делікатесу з 10 автентичними смаками. "Українські в'ялені помідори" допомагають розвивати місцеве фермерство, адже для виготовлення 1 кг в’ялених томатів потрібно 10 кг свіжих.

На що планують витратити кошти:

Придбати інноваційну закордонну технологію, що допоможе зменшити собівартість виробництва і значно скоротить використання електроенергії.

Розумна агропромисловість Agrolabs

Agrolabs підвищує ефективність агробізнесу завдяки збору даних про стан рослин. Розробки Agrolabs — сенсори та спеціальне програмне забезпечення — дозволяють контролювати всі процеси, що відбуваються з рослинами: від запилення до достигання. Це допомагає підвищити продуктивність роботи аграріїв: зменшити витрати води, електроенергії та добрив. Серед проєктів компанії є приклади з 13-кратним поверненням інвестицій. Наразі підприємство може виробляти до 1 000 сенсорів на рік.

На що планують витратити кошти:

На запуск серійного виробництва, що дозволить випускати до 10 000 сенсорів на рік.

Мережа авторських кав'ярень Coffee in Action

Coffee in Action — це кав'ярня, що не просто готує каву та приймає гостей у затишному куточку. Вона регулярно стає частиною творчих проєктів та подій зі сфер бізнесу, fashion&beauty та мистецтва. Сьогодні компанія Coffee in Action є номером один у рейтингу київських кав’ярень Tripadvisor та двічі номінована на звання "Найкраща кав’ярня" експертами національної ресторанної премії "Сіль".

На що планують витратити кошти:

Отримані кошти допоможуть команді запустити новий напрямок — виготовлення кави холодного заварювання. Для цього потрібно створити виробничий цех та розробити екологічне паковання напою.

Еко побутова хімія De La Mark

12 років тому, коли про екологічну побутову хімію в Україні мало хто чув, засновник бренду De La Mark наважився створити власне виробництво. Він з нуля побудував обладнання і розробив біорозкладне паковання, якого на той час ще не було в продажу. Компанія виготовляє 120 видів побутової хімії із сертифікованих у Європі складників, що не шкодять природі і людині. Вони перші почали використовувати шрифт Брайля на коробках і пляшках із засобами.

На що планують витратити кошти:

Отримані кошти De La Mark планують витратити на розробку більш екологічного пакування — біорозкладну плівку і коробку з переробленого картону. Цей процес включає проєктування та виготовлення преформи, а також замовлення перших 20 000 упаковок. Також компанія планує випустити лінійку засобів для алергіків та астматиків.

Екологічні зубні щітки Effa

У 2018 році Даша та Ілля Кічук започаткували виробництво одноразових зубних щіток з паперу. За цей час команді вдалося знайти перших клієнтів, серед яких готелі Lotte у Кореї, офіси Netflix у Каліфорнії та мережа продуктових магазинів "Сільпо" в Україні. Зараз Effa запускає виробництво нового одноразового еко-продукту — гігієнічного кіту за підпискою. Користувачі зможуть замовити щомісячну доставку набору, у складі якого маска з екотканини, одноразова щітка, зубна паста та мило.

На що планують витратити кошти:

Підприємство має зробити прес-форми для виробництва екощіток. Це дозволить виконати замовлення на 2,6 млн одиниць товару. Також кошти потрібні, щоб запустити виробництво гігієнічного кіту та створити онлайн-ресурс для підписки на нього. Планують почати з 10 000 підписок на набір.

Роборука Esper Bionics

Повернути людей з ампутацією до активного життя — ось чого прагнуть Esper Bionics. Саме тому вони розробили роборуку — біонічний протез. Він підключений до Machine Learning платформи, що накопичує дані про використання протезу, навчається звичкам користувача та вдосконалює контроль. За 2 роки роботи над протезом команда з 8 людей створила готовий продукт та успішно встановила його дівчині-волонтеру. У 2019 Esper Bionics перемогли у конкурсі інженерних стартапів Vernadsky Challenge.

На що планують витратити кошти:

Підприємству необхідно налагодити масове виробництво — удосконалити станок для виготовлення протезу та купити новий 3D-принтер. Це дозволить встановлювати до 40 протезів на рік. Також Esper Bionics планує збільшити закупку деталей у 10 разів. Більші партії дозволять зробити продукт дешевшим.

Настільні ігри FEELINDIGO

5 років тому команда FEELINDIGO адаптувала перший світовий бестселлер українською і тільки мріяла про створення власних ігор. На сьогодні компанія видала вже 28 настільних ігор для всієї родини тиражем 1000 примірників кожна. Видавництво створює настолки з нуля в Україні: від адаптації чи створення власного ігрового контенту до самого виробництва.

На що планують витратити кошти:

Хочуть придбати ліцензії на 5 світових ігор-бестселерів і протягом року видати їх українською. Уже домовились із Kingdomino, Codenames і Rummikub, що отримали "Оскара" з настільних ігор.

Фінансовий сервіс FuelFinance

Сервіс фінансового менеджменту для малого та середнього бізнесу FuelFinance народився з усвідомлення його засновниці Альони Мисько, що підприємці, які тільки починають свій шлях, часто не тямлять в фінансах. Сьогодні FuelFinance — це не лише про прогнози, аналіз і планування, а й про те, як зробити тему грошей цікавою та зрозумілою кожному. Зараз команда FuelFinance веде 25 проєктів одночасно.

На що планують витратити кошти:

У разі виграшу FuelFinance планують створити онлайн-платформу, де підприємці та всі зацікавлені зможуть навчатися фінансовій грамотності. Це буде основним інструментом пошуку нових клієнтів: на платформі будуть продаватися шаблони фінансового планування та консультації спеціалістів. Завдяки цьому компанія планує вирости втричі до кінця року.

Пекарня Good Bread from Good People

Кекси, які ви можете купити у Good Bread from Good People, — особливі та наповнені любов’ю. Їх випікають люди з ментальною інвалідністю. Засновники пекарні наймають на роботу тих, кого інші зазвичай навіть не розглядають як кандидатів.

Зараз у команді 18 людей з ментальною інвалідністю, вони приймають замовлення, випікають кекси і розвозять їх по Києву. І разом з тим стають більш сміливими і відкритими до всього нового. Загалом, Good Bread from Good People випікають близько 400 кексів на місяць, в сезон — до 2 000 штук.



На що планують витратити кошти:

На придбання обладнання для пекарні — піч, тістоміс і шокову заморозку. Це допоможе збільшити обсяги продукції і залучити до роботи ще більше людей з ментальною інвалідністю.

Виняткові речі Gunia project

Не забувати своє коріння і дати старовинним ручним технікам нове життя — велика мета дизайнерського проєкту Gunia. Бренд працює з 40 майстрами у 12 регіонах України і хоче показати всьому світу, що українське — це глибоко і сучасно.

Gunia створюють вироби з кераміки і гутного скла, вручну розписують тарілки, вишивають шовкові хустки і тчуть килими за автентичними зразками.

На що планують витратити кошти:

На отримані кошти планують купити нове обладнання для виготовлення кераміки та масштабування виробництва. Це допоможе найняти нових майстрів і зберегти ручні українські ремесла, що зараз на межі зникнення.

Кар'єрний портал Happy Monday

Кожен, хто нещодавно шукав роботу, знає, як складно знайти "своє". Цю проблему помітили і засновники кар'єрного порталу Happy Monday. Сервіс пропонує цілий пакет послуг для кандидатів: профорієнтаційне тестування, онлайн-навчання та добірки цікавих вакансій. Компанії можуть за допомогою ресурсу розповісти про свій бренд роботодавця і знайти співробітників, для яких самореалізація на першому місці. Happy Monday не лише розміщує вакансії та створює кар’єрні сторінки, але й проводить рекрутмент-заходи. Щомісячна аудиторія порталу становить 250 тисяч читачів.

На що планують витратити кошти:

Автоматизувати поточні послуги. Це дозволить збільшити швидкість обробки заявок і масштабувати бізнес вдвічі протягом 6-9 місяців після впровадження.

Науково-виробниче підприємство RE-leaf PAPER

В 2017 році сільський школяр Валентин Фречка гуляв лісом і помітив, що опале листя дерев має схожу структуру з папером. Валентин вирішив отримати із нього волокна для виробництва паперу. Так почалася історія RE-leaf PAPER, технології, що може повністю або частково замінити деревину у виробництві паперу. За два роки RE-leaf пройшли великий шлях — від презентації на конкурсах у 8 країнах світу до випуску на Житомирському картонному комбінаті промислової партії паперу із опалого листя — уперше у світі.

На що планують витратити кошти:

Виграш дасть можливість виготовити від 2 до 5 перших промислових тонн паперу, що будуть частково конвертовані у паперові пакети та картонно-тарну продукцію. Цей обсяг дозволить згенерувати власні доходи від продажів та здійснити 70% реінвестицію у виробництво, тобто можливість вийти на самозабезпечення.

Дощовики S-cape

S-cape виготовляють дощовики, що можуть вміститися в кишеню. А ще демісезонні та зимові парки, куртки, панами й теплі аксесуари. Сестри Наталя й Оксана Свентах 5 років тому створили першу колекцію дощовиків, зараз шиють понад 600 плащів та 1000 парок кожного сезону. Для зимового одягу використовують такий самий утеплювач, що й армія США, і співпрацюють з фабрикою, що шиє для міжнародних брендів.

На що планують витратити кошти:

Хочуть впровадити технологію спаювання швів, щоб підвищити водонепроність та технологічність одягу. Для цього потрібно придбати спеціальне обладнання — машину для спаювання швів вартістю 200 000 грн. Також планують запустити екологічну лінійку одягу з переробленого океанічного пластику вартістю 300 000 грн.

Звукоізольована переговорка Silentbox

Айтішник Святослав Сербін разом з братом Євгеном створили одномісні звукоізольовані кабіни Silentbox. Це справжнє спасіння, коли треба зосередитися на важливій робочій задачі в шумному опен-спейсі. Переговорна кабіна ізолює 95% звуку і коштує в 2-3 рази дешевше за європейські аналоги, яким не поступається за якістю. Зараз виготовляють кабіну на замовлення протягом 15 днів. Кожний охочий може протестувати розробку в київському коворкінгу HUB 4.0 на Подолі.

На що планують витратити кошти:

Хочуть створити власний цех для масштабування виробництва, купити станки для фрезерування фанери. Це допоможе на 30% здешевити та прискорити процеси виготовлення продукту.

Корисне печиво Smakuli

Smakuli — солодощі, які можна їсти всім і скільки заманеться. Безглютенове та безлактозне печиво ручної роботи не лише корисне, а й смачне. Можна обрати смак для себе: із сушеними фруктами, горіхами, натуральним шоколадом і навіть морквою. Зараз Smakuli продають 3-5 тисяч упаковок печива в Україні.

На що планують витратити кошти:

На отримані у проєкті кошти Smakuli планують запустити продаж печива в США і збільшити обсяги виробництва у 10 разів. Для цього потрібно купити машину, що автоматизує пакування. А також потрібно сертифікувати продукт та оплатити реєстрацію на платформі range.me.

Сонячні електростанції SUNSAY Energy

Сонце всім однаково сяє, але не кожен вміє користуватися цим так, як SUNSAY Energy. За 2 роки компанія встановила понад 50 сонячних електростанцій у житлових і комерційних будівлях. Команда підходить до роботи комплексно: заміряє приміщення дроном, проєктує електростанцію, монтує обладнання та підключає його до загальної мережі.

На що планують витратити кошти:

На покупку обладнання та програмного забезпечення, що дозволить проєктувати сонячні електростанції точно для потреб конкретного бізнесу. Окрім адекватного забезпечення енергією, з такою системою підприємства зможуть надавати наперед дані про заплановане споживання енергії та уникатимуть штрафів за похибку в них.

Переводні тату з доповненою реальністю TATTon.me

TATTon.me — це тимчасові татуювання для дітей, що оживають завдяки доповненій реальності. Щоб переводка у вигляді звірятка ожила, треба скачати мобільний додаток TATTon.me і навести смартфон на тату. Продукт спричинив справжній фурор на міжнародній виставці Maison&Objet у Парижі. До карантину у TATTon.me був всього один сет із 6 звірятами, яких можна оживити. Зараз це вже 36 персонажів у 3D: лісові мешканці, африканські тварини та динозаври.

На що планують витратити кошти:

На подальшу розробку інтерактивних 3D-персонажів та інтеграцію в додаток освітньої функції. У взаємодії зі звірями діти зможуть вивчати іноземні мови, гратися та дізнаватися більше про мешканців фауни в доповненій реальності.

Стіл з регулюванням висоти TehnoTable

Компанія TehnoTable, сімейна справа Олександра Реньова та Олександри Самохіної, виготовляє столи з регулюванням висоти. Щоб розробити конструкцію, подружжя протягом кількох років консультувалось із провідними лікарями України. Вони підтвердили, що при сидячій роботі потрібно змінювати положення тіла кожні 40-45 хвилин. Столи TehnoTable обладнані стільницею з ергономічним вирізом за вимогами міжнародного стандарту з ергономіки робочого місця.

На що планують витратити кошти:

На розробку софту та запуск серійного виробництва пультів для регулювання висоти, що перетворять стіл на розумний пристрій. Він буде через кожні 45 хвилин сповіщати користувача про те, що варто розім'ятись чи змінити положення.

Соціальна майстерня WoodLuck

WoodLuck — майстерня меблів, що поєднує відчуття стилю з почуттям соціальної відповідальності. Частина команди WoodLuck —хлопці, що пройшли реабілітацію від нарко- та алкозалежності. Тут вони можуть здобути нову професію та повернутися до звичного життя.

Для створення меблів у стилі loft WoodLuck використовують лише офіційно зрізану деревину та мінімізують відходи: тирсу передають на паливні брикети, а із залишків дерев'яної дошки створюють іграшки та елементи декору.

На що планують витратити кошти:

Придбати CRM-систему, щоб прискорити прийом та обробку замовлень, а також розширити асортимент, щоб надати більше робочих місць людям, які потребують допомоги.

Товари для дому Woodstuff

А що коли їсти із дерев'яного посуду, як це робили наші пращури? Так подумала київська родина Сенчило і в 2015 році створила бренд Woodstuff. Першими були тарілки у формі зайчиків та котиків, салатники та кухонні дошки у лаконічному дизайні. За 5 років команда виготовила вручну понад 30 тисяч предметів посуду та декору, що оселились у домівках українців. Woodstuff — свідомий бізнес: із обрізків дерева виготовляють невеликі вироби, а стружку передають кінній поліції Києва.

На що планують витратити кошти:

На нове обладнання: машину для автоматичної вирізки тарілок та дощок і станки для шліфування. Це допоможе зменшити частку ручної праці і виготовляти втричі більше продукції.

Переробка сміття на арт-об'єкти Zelenew

Турбота про планету як вид мистецтва — це Zelenew. Вони одними з перших в Україні почали перетворювати використаний пластик на речі, якими можна користуватися надалі. За роки роботи створили тисячі унікальних світильників, квіткових горщиків та кошиків, що роз'їхалися у більш ніж 30 країн світу.

На що планують витратити кошти:

Отримані кошти допоможуть Zelenew завершити розробку власного 3D-принтера. А також налагодити серійне виробництво лінійки об'єктів із переробленого пластику.