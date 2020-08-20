Boeing уперше з листопада 2019 року отримав замовлення на літак 737 MAX

Американський авіавиробник Boeing отримав перше у 2020 році замовлення на поставку лайнерів 737 MAX - 2 літаки продали польській чартерній авіакомпанії Enter Air з можливістю придбання ще двох лайнерів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані компанії.

Зазначається, що к омпанії уклали угоду, котра стосується ситуації з припиненням польотів 737 MAX після двох аварій лайнерів цієї моделі.

Умови угоди не розкриваються, але у компаніях заявили, що угода передбачає перегляд розкладу поставок раніше замовлених літаків відповідно до поточних ринкових умов та компенсацію в декількох формах.

Нагадаємо:

Американський виробник літаків Boeing у липні 2020 року не отримав жодного нового замовлення на літаки та поставив замовникам лише 4 лайнери.