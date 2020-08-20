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Boeing уперше з листопада 2019 року отримав замовлення на літак 737 MAX

Четвер, 20 серпня 2020, 14:45
 

Американський авіавиробник Boeing отримав перше у 2020 році замовлення на поставку лайнерів 737 MAX - 2 літаки продали польській чартерній авіакомпанії Enter Air з можливістю придбання ще двох лайнерів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані компанії.

Умови угоди не розкриваються, але у компаніях заявили, що угода передбачає перегляд розкладу поставок раніше замовлених літаків відповідно до поточних ринкових умов та компенсацію в декількох формах.

Нагадаємо:

Американський виробник літаків Boeing у липні 2020 року не отримав жодного нового замовлення на літаки та поставив замовникам лише 4 лайнери.

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Boeing авіа

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Економічна правда
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