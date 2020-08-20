Кабмін посилить контроль за посередниками з працевлаштування за кордоном

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюватимуть ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду 19 серпня, передає прес-служба Мінекономіки.

Відповідно до документа, періодичність проведення планових заходів держконтролю залежатиме від ступеня ризику, визначеного за сумою балів за всіма критеріями.

"Прийняте урядом рішення дозволить визначати найбільш ризикових посередників у працевлаштуванні за кордоном, які раніше вже допускали порушення вимог законодавства, та спрямувати державний нагляд саме на попередження негативних наслідків і небезпек для людей.

Крім того, зазначене рішення дасть можливість зменшити адміністративний тиск на бізнес", - заявили в Мінекономіки.

Нагадаємо:

Зараз в Україні щотижня реєструється близько 5 тисяч ФОПів та тисячі нових компаній, водночас українців все активніше запрошують на роботу за кордон - за останній місяць кількість вакансій за кордоном зросла на 20%.

Економічна правда