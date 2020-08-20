Капіталізація компанії Apple вперше досягла 2 трильйонів доларів

Apple досягла 2 трлн доларів капіталізації - вона стала першою першою американською компанією, яка досягла такої позначки.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що на торгах на біржі Nasdaq 19 серпня ціна акцій компанії перевищила 468 доларів за акцію - це підвищило ринкову вартість компанії до 2 трлн доларів.

Проте до кінця дня ціна акцій Apple впала до позначки 462,83 доларів, що зменшило її ринкову капіталізацію до 1,98 трлн доларів.

Apple стала першою американською компанією, чия капіталізація досягла такого рівня.

У червні Apple також першою серед американських компаній досягла розміру капіталізації в 1,5 трлн доларів. Відтоді тільки у Amazon і Microsoft ринкова вартість перевищила цей рівень.

Нагадаємо:

Компанія Apple 31 липня оголосила свої фінансові показники за підсумками 2 кварталу 2020 року - дохід компанії за підсумками кварталу становить 59,7 млрд доларів, це на 11% більше порівняно з попереднім кварталом.

Економічна правда