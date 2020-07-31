Рекордний квартал: доходи Apple виросли на 11%

Компанія Apple 31 липня оголосила свої фінансові показники за підсумками 2 кварталу 2020 року - дохід компанії за підсумками кварталу становить 59,7 млрд доларів, це на 11% більше порівняно з попереднім кварталом.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Apple.

"Рекордний квартал Apple був зумовлений двозначним зростанням товарів та послуг та зростанням у кожному з наших географічних сегментів", - заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Зазначається, що прибуток на акцію виріс на 18% - до 2,58 долара.

При цьому, операційний прибуток Apple виріс до 13 млрд доларів, а чистий прибуток - до 11,2 млрд доларів за звітний період.

Виручка від продажу iPhone досягла 26,42 млрд доларів, виручка від сервісів - 13,16 млрд доларів.

Після оголошення фінансової звітності рада директорів Apple затвердила дроблення акцій, які перебувають в обігу, у співвідношенні чотири до одного, щоб зробити цінні папери компанії більш доступними для інвесторів.

Економічна правда