Уряд спростив процедуру вагового контролю для "Укртрансбезпеки" 

Уряд дозволив здійснювати габаритно-ваговий контроль (ГВК) одним співробітником Укртрансбезпеки із залученням посадових осіб Нацполіції, Укравтодору та балансоутримувачів пунктів ГВК.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що зараз штат Укртрансбезпеки налічує менше 200 працівників і цього недостатньо.

"Поки реалізується цей перехід на автоматичний ГВК, важливо забезпечити дієвий ваговий контроль наявними ресурсами", - пояснює міністр.

Також він заявив, що окрім влаштування систем зважування у русі, відомство змінює систему штрафів та очікує на ухвалення нового закону.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.

"Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а "товариші" з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують", – сказав президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.