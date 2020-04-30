Коронавірус може позбавити 1,6 мільярда людей засобів до існування – МОП

Різке скорочення робочого часу по всьому світу через поширення коронавірусу означає, що 1,6 мільярда працездатного населення можуть втратити кошти для існування.

Про це йдеться у прес-релізі Міжнародної організації праці.

Відповідно до прогнозу МОП, скорочення робочого часу у 2 кварталі 2020 року очікується значно гірше, ніж раніше оцінювали.

МОП очікує зниження зайнятості на 10,5% або на 305 млн робочих місць у порівнянні з 4 кварталом 2019 року (за умови 48-годинного робочого тижня).

У попередній оцінці йшлося про 6,7% (195 млн працівників, зайнятих протягом повного робочого дня).

Прогнозують, що, зокрема, на 12,4% скоротиться робочий час у Північній та Південній Америці (у порівнянні з докризовим рівнем), та на 11,8% - для Європи та Центральної Азії.

Щодо інших регіональних груп показники перевищують 9,5%.

У Міжнародній організації праці наголошують увагу на неформальних працівників, оскільки вони особливо уразливі: високий рівень бідності, майже немає правового захисту, робота часто небезпечна.

Нагадаємо:

Раніше МОП прогнозувала, що економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб.

Економічна правда