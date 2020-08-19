Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття

Кабмін розробив законопроєкт, який розширить програму допомоги з часткового безробіття - її надаватимуть на період обмежень через інші захворювання, крім COVID-19.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Програма по частковому безробіттю допомогла майже 400 тисячам українців зберегти свої робочі місця, а роботодавцям - свій бізнес.

Уряд розробив законопроєкт, який розширить програму. Ми пропонуємо надати людям можливість отримувати допомогу не лише в період нинішнього карантину, а й у разі встановлення подібних обмежень через інші захворювання", - написав він.

Нагадаємо:

У зв'язку із запровадженням карантину в Україні ввели пільги, які містять звільнення від податків доплат медикам, допомогу з часткового безробіття та надання допомоги малому бізнесу.

Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищили з 650 грн до 1000 грн.

Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

Економічна правда