SpaceX Маска залучила рекордні 1,9 мільярда доларів інвестицій

Компанія SpaceX Ілона Маска отримала рекордне фінансування розміром 1,9 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті, який компанія подала до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Підкреслюється, що це найбільши на сьогодні раунд інвестування в SpaceX. Після вливання цих коштів акціонерний капітал компанії становить 46 млрд доларів.

Як пише Reuters, попит інвесторів посилюється завдяки розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX. До кінця 2020 року цей проєкт має забезпечити високошвидкісний інтернет в Канаді і США.

Нагадаємо:

Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 58 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Економічна правда