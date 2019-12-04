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МВС і Міноборони не встигають освоювати кошти на нацбезпеку

Середа, 4 грудня 2019, 09:50

Видатки із загального фонду держбюджету на нацбезпеку і оборону за перші 3 квартали 2019 року було профінансовано у повному обсязі на суму 142,4 млрд грн, водночас станом на 1 жовтня залишки невикористаних коштів загального фонду на рахунках головних розпорядників коштів у сфері оборони становили 12,1 млрд грн.

Про це йдеться в інформаційному листі Міністерства фінансів, який оприлюднив проект "Марлін". 

Найбільше коштів не встигають освоювати в Мінобороні  - 6,9 млрд грн та в системі органів МВС - 3,9 млрд грн. Інші органи в сфері безпеки за три квартали не встигли освоїти 1,3 млрд грн. 

Мінфін акцентує увагу, що за розпорядниками коштів в сфері безпеки накопичилися суттєві дебіторські борги, які станом на 1 жовтня становлять 19,4 млрд грн, з яких:

  • 11,6 млрд грн – по Міноборони;
  • 4,1 млрд грн – по системі органів МВС;
  • 2,6 млрд грн – по Мінекономрозвитку (на розвиток оборонної промисловості);
  • 1,1 млрд грн – по інших органах.

У Мінфіні наголошують, що  загальний ресурс на національну безпеку і оборону України цього року зріс до 212 мільярдів гривень  (5,4 % ВВП). Минулого року такий ресурс був на 20,3 млрд гривень менше. 

Економічна правда

  

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МВС Міноборони

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