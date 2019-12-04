МВС і Міноборони не встигають освоювати кошти на нацбезпеку

Видатки із загального фонду держбюджету на нацбезпеку і оборону за перші 3 квартали 2019 року було профінансовано у повному обсязі на суму 142,4 млрд грн, водночас станом на 1 жовтня залишки невикористаних коштів загального фонду на рахунках головних розпорядників коштів у сфері оборони становили 12,1 млрд грн.

Про це йдеться в інформаційному листі Міністерства фінансів, який оприлюднив проект "Марлін".

Найбільше коштів не встигають освоювати в Мінобороні - 6,9 млрд грн та в системі органів МВС - 3,9 млрд грн. Інші органи в сфері безпеки за три квартали не встигли освоїти 1,3 млрд грн.

Мінфін акцентує увагу, що за розпорядниками коштів в сфері безпеки накопичилися суттєві дебіторські борги, які станом на 1 жовтня становлять 19,4 млрд грн, з яких:

11,6 млрд грн – по Міноборони;

4,1 млрд грн – по системі органів МВС;

2,6 млрд грн – по Мінекономрозвитку (на розвиток оборонної промисловості);

1,1 млрд грн – по інших органах.

У Мінфіні наголошують, що загальний ресурс на національну безпеку і оборону України цього року зріс до 212 мільярдів гривень (5,4 % ВВП). Минулого року такий ресурс був на 20,3 млрд гривень менше.

Економічна правда