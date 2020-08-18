Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,50 євро (на 18 серпня - 32,37 гривні).

Нагадуємо:

18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.

18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

Економічна правда