Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися
Вівторок, 18 серпня 2020, 18:25
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 27,23 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,50 євро (на 18 серпня - 32,37 гривні).
Нагадуємо:
18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.
18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.
Економічна правда
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