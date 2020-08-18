Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

18 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,27 - 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,27 - 27,29 гривні;

Євро – 32,61 - 32,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,40 гривні. Євро купують по 32,03 гривні, продають по 32,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,30 - 27,37 гривні, євро - 32,18 - 32,43 гривні.

Нагадаємо:

18 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.

18 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:55 встановились на рівні 27,23 - 27,25 гривні.

Економічна правда