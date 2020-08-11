Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10 мільярдів
На аукціонах з продажу ОВДП 11 серпня Мінфін залучив до держбюджету 10,123 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів, номінованих у гривні, з терміном обігу у 3 місяці та 3 роки, а також один випуск у півтора роки, номінований у доларах США.
"Від розміщення 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4 882 млн грн, трирічних – 2,7 млн грн. Середньозважена дохідність склала 7% та 10% відповідно.
189,8 млн доларів було залучено від розміщення ОВДП номінованих у іноземній валюті. Середньозважена ставка дохідності склала 3,6%", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів за підсумками розміщення облігацій внутрішньої держпозики 4 серпня залучило до бюджету 10,25 мільярда гривень.
Економічна правда
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