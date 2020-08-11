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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10 мільярдів

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:26
 

На аукціонах з продажу ОВДП 11 серпня Мінфін залучив до держбюджету 10,123 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів, номінованих у гривні, з терміном обігу у 3 місяці та 3 роки, а також один випуск у півтора роки, номінований у доларах США.

"Від розміщення 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4 882 млн грн, трирічних – 2,7 млн грн. Середньозважена дохідність склала 7% та 10% відповідно.

189,8 млн доларів  було залучено від розміщення ОВДП номінованих у іноземній валюті. Середньозважена ставка дохідності склала 3,6%", - йдеться у повідомлені.

 

Нагадаємо:

Міністерство фінансів за підсумками розміщення облігацій внутрішньої держпозики 4 серпня залучило до бюджету 10,25 мільярда гривень.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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