Експерти порівняли кредит уряду від Cargill із розміщенням облігацій держпозики

У порівнянні з розміщенням облігацій внутрішньої держпозики кредит уряду на 250 мільйонів євро від Cargill має вищі відсотки, проте довший строк залучення коштів.

Про це повідомляють аналітики Київської школи економіки.

У 2020 році Cargill надасть Украіні середньострокові кредити терміном 3 роки (зі ставкою 5,95%) та 5 років (зі ставкою 6,85%).

В минулому році умови були дещо вигіднішими:

2-річна позика обсягом 100 млн євро під 5,15% річних;

5-річна позика обсягом 150 млн євро під 6,25% річних.

Тобто, порівняно з минулим роком, вартість фінансування зросла. Наприклад, для для 5-річної позики різниця - 60 б.п

Ставки за валютними ОВДП, які розміщує Уряд, також значно нижчі, - проте і строки залучення коштів коротші, що означає, що Мінфіну потрібно значно частіше позичати цей обсяг коштів (а відтак - підвищує його ризики).

Так, останнє розміщення в євро відбулося 9 червня зі строком погашення 11 місяців та ставкою 2.2% (обсяг залучених коштів - 353 млн євро).

Серед доларових ОВДП останнє розміщення відбулося 11 серпня терміном на 1.5 роки під 3,6% річних (обсяг залучених коштів - 189,8 млн дол. США). Це - найдовші доларові ОВДП з початку року.

"Таким чином, привабливість кредитів Cargill полягає насамперед у відносно довгому терміні залучення", - резюмують аналітики.