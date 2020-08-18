"Мінус 15 мільйонів доларів на рік": експерти про можливу зупинку експорту солодощів до Туреччини

Україна на тлі введення Туреччиною додаткового мита на імпорт кондитерської продукції в розмірі від 15% до 20% може припинити експорт кондитерської продукції до цієї країни і втратити через це $15 млн на рік.

Про повідомив голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Укркондпром" надіслав лист до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на ім'я заступника міністра, торгового представника України Тараса Качки в якому повідомив про те, що рішення Туреччини про введення додаткового мита призведе до припинення українського кондитерського експорту до Туреччини.

Втрати України можуть досягти $15 млн. Ми чекаємо на відповідь із боку нашої держави на зазначене рішення Туреччини", - сказав він у коментарі агентству

Голова асоціації зазначив, що Україна під час вступу до СОТ підписала з Туреччиною двосторонній протокол про взаємний доступ на ринок на нерівноправних для себе умовах із торгівлі солодощами.

"Україна погодилася застосовувати щодо турецьких кондвиробів мита в розмірі від 5 до 15% залежно від групи товарів, тоді як аналогічні українські товари Туреччина обкладає митом на рівні 35-45%, причому країна стягує досить складні для розрахунку мита - крім вартісних і специфічних мит, також застосовується додаткове мито на агрокомпоненти. Але незважаючи на той факт, що Туреччина застосовує набагато більші мита щодо нас, ми маємо паритетний торговельний обіг", - пояснив Балдинюк.

За даними асоціації, минулого року експорт кондитерських виробів з України до Туреччини зріс на 20% порівняно з 2018 роком - до 7,12 тис. тонн. Туреччина у 2019 році увійшла до топ-10 імпортерів української кондитерської продукції, її частка від загального обсягу кондитерського експорту становила 3%.

Україна імпортувала з Туреччини у 2019 році 7,56 тис. тонн кондитерської продукції, що на 13% більше за показник 2018 року.

У першому півріччі 2020 року експорт українських кондвиробів до Туреччини зріс на 2,7% і становив 3,06 тис. тонн за середньої ціни експорту 1,81 $/кг.

Голова "Укркондпрому" зауважив, що Туреччина серйозно займається підтримкою своїх експортерів - це і преференційні режими, і зони вільної торгівлі з третіми країнами.

Також експортери платять набагато менше податків усередині країни, крім того, держава частково компенсує витрати, які несе експортер, наприклад оплачує стенди на провідних виставках.

Нагадуємо:

20 серпня вступає в силу указ президента Туреччини, яким запроваджується додатковий митний збір для 115 товарів, в тому числі для кондитерської продукції. Український бізнес просить владу втрутитися.