НАБУ на основі меморандуму співпрацює з ФБР у справі Приватбанку

Національне антикорупційне бюро в рамках меморандуму співпрацює з ФБР США у справі Приватбанку, пов'язаним з Ігорем Коломойським.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник, передає Інтерфакс-Україна.

"Єдине, що я можу розголосити - це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI.

Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум якоїсь громадської організації. Але це рішення не вступило в силу", - сказав Ситник на брифінгу, відповідаючи на питання, чи надходили якісь запити США у справі щодо Коломойського.

Він підкреслив, що у справі ПриватБанку є тривале співробітництво з США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.

Нагадуємо:

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

Партнери Коломойського в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.