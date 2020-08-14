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Зеленський "оголосив війну" перевантаженим фурам

П'ятниця, 14 серпня 2020, 18:05
 

Президент Володимир Зеленський вважає неприпустимою ситуацію з перевантаженням фур і закликає терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автодорогах працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю.

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, наразі в шести областях України температура перевищує 28 градусів за Цельсієм. Клименко зазначив, що в таку спеку під вагою фур асфальтове покриття руйнується, тому для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного і габаритного транспорту в цих регіонах в денний час.

Криклій також додав, що триває оновлення кадрів Державної служби з безпеки на транспорті.

Економічна правда

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дороги Зеленський Криклій Мінінфраструктури

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