УЗ відновлює курсування ще одного поїзда на заході України

З 22 серпня "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №601/602 Львів - Солотвино (Закарпатська область), придбати квитки можна через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах. У зворотному напрямку рух буде відновлено з 23 серпня - по непарних числах.

Поїзд робитиме зупинки, зокрема на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

"Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - йдеться у повідомленні.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" з 19 серпня відновить курсування поїзда №71/72 Київ – Запоріжжя на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Економічна правда