УЗ з 19 серпня відновлює курсування поїзда Київ – Запоріжжя

"Укрзалізниця" з 19 серпня відновить курсування поїзда №71/72 Київ – Запоріжжя на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд вирушить із Запоріжжя 19 серпня, із Києва – 20 серпня та курсуватиме через день.

"Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу, також посилили обробку постільної білизни під час прання.

"У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додали у компанії.

Підкреслюється, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску та пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні поїзди №724 Київ – Харків та №723 Харків – Київ на 21, 22 та 24 серпня для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України.

Економічна правда