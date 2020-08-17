Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій на стягнення боргів

Президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону №3640, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними.

Про це повідомляється на сайті Ради.

"Аналіз закону свідчить про те, що окремі його положення не узгоджуються з Конституцією та законами України, а також не відповідають принципу юридичної визначеності, ясності та недвозначності правової норми, що є складовою конституційного принципу верховенства права", - йдеться у пропозиціях Зеленського.

"Законом фактично змінюються умови, при якому стає неможливим за кредитним договором примусово відчужувати майно без згоди власника", - йдеться в документі.

Зеленський підкреслює, що така ситуація створює неоднозначне трактування закону, зробить неможливим кредитним установам отримати забезпечення за кредитними договорами та призведе до правового колапсу і порушення конституційного принципу обов'язковості виконання судових рішень.

Закон відправили на доопрацювання у ВР.

Закон пропонував продовжити мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними, до 1 січня 2022 року.

Водночас ухвалений у 2018 році Кодекс з процедур банкрутства встановлював термін мораторію до 21 жовтня 2020 року.

Відповідно до закону, житло не може бути відчужене у громадянина, якщо це єдине його місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більше 140 кв.м. для квартири і 240 кв.м для будинку.

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.

"Замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. У своєму зверненні банківська та бізнесова асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних", - наголосили в НБУ.