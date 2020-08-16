Всі розділи
Укр / Рус

Google Travel повідомлятиме про зміни в роботі транспорту і готелів через коронавірус

Неділя, 16 серпня 2020, 16:40
 

Компанія Google додає нові функції у додаток Google Travel - той повідомлятиме про зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

У розділ "Інструменти подорожей" додали нові опції, які показують, чи пропонує готель скасування реєстрації номера, та надають дані про безкоштовне скасування бронювання номеру і повернення квитків на рейси літаком.

Також у цьому розділі - надається інформація про кількість випадків зараження у певному населеному пункті чи країні.

Натомість у розділі "Тренди подорожей" - з'явилась опція, яка показує, який відсоток готелів доступний для бронювання номерів, та рейси, які здійснюють літаки на обраній території.

Нагадаємо:

Компанія Google заявила, що видалятиме рекламу з теоріями змови щодо походження коронавірусу та іншою інформацією, пов'язаною з COVID-19.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Google туризм коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конгрес США проти Amazon, Google, Facebook та Apple. Як IT-гіганти виправдовувалися за "зачистку конкурентів" 31 липня 2020, 09:00
Google дозволив своїм працівникам ще рік працювати вдома 28 липня 2020, 13:25
Google буде "банити" рекламу з теоріями змови щодо коронавірусу 18 липня 2020, 16:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!