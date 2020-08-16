Google Travel повідомлятиме про зміни в роботі транспорту і готелів через коронавірус

Компанія Google додає нові функції у додаток Google Travel - той повідомлятиме про зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

У розділ "Інструменти подорожей" додали нові опції, які показують, чи пропонує готель скасування реєстрації номера, та надають дані про безкоштовне скасування бронювання номеру і повернення квитків на рейси літаком.

Також у цьому розділі - надається інформація про кількість випадків зараження у певному населеному пункті чи країні.

Натомість у розділі "Тренди подорожей" - з'явилась опція, яка показує, який відсоток готелів доступний для бронювання номерів, та рейси, які здійснюють літаки на обраній території.

Нагадаємо:

Компанія Google заявила, що видалятиме рекламу з теоріями змови щодо походження коронавірусу та іншою інформацією, пов'язаною з COVID-19.

Економічна правда