Google буде "банити" рекламу з теоріями змови щодо коронавірусу

Компанія Google заявила, що видалятиме рекламу з теоріями змови щодо походження коронавірусу та іншою інформацією, пов'язаною з COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія вдається до таких заходів на тлі високих показників захворюваності та закликів до цифрових гігантів, таких як Google та Facebook, зробити більше для зменшення дезінформації.

У заяві Google йдеться, що компанія буде "банити" рекламу про теорії змови, зокрема, що новий вірус був створений у китайській лабораторії як біологічна зброя, що його створив співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, або що вірус - це обман.

Нова політика Google також заборонить рекламодавцям створювати власну рекламу, яка рекламує коронавірусні теорії змови.

Як пише Reuters, компанія уже забороняє рекламу про "чудодійні" ліки та рекламу, яка сприяє руху проти вакцинації.

Економічна правда