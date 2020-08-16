Telegram випустив оновлену версію додатка з відеовикликами

До сьомої річниці з моменту запуску месенджера Telegram команда розробників підготувала оновлення додатка (версія 7.0.) із функцією відеовикликів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Ми раді представити нові функції, про які користувачі нерідко нас просили - швидкі і безпечні відеодзвінки.

2020 рік показав, що світ потребує надійних інструментів для відеозв'язку, і сьогодні ми запускаємо альфа-версію відеодзвінків в додатках для Android та iOS", - заявили у Telegram 14 серпня.

Щоб почати відеодзвінок, потрібно натиснути на кнопку зі значком камери у профілі користувача.

"Ви можете перемикатися між голосовим дзвінком і відеодзвінком прямо під час розмови, а також листуватися в чатах, відеодзвінок можна згорнути в невелике вікно в кутку екрану", - пояснили в Telegram.

"Для захисту даних в відеодзвінках використовується кінцеве шифрування. Щоб переконатися, що з'єднання безпечне, просто порівняйте чотири емодзі, які бачите на екрані ви і ваш співрозмовник: якщо символи збігаються, дзвінок надійно захищений шифруванням, яке використовується для секретних чатів і голосових дзвінків", - додали розробники.

У Telegram планують доповнити послугу відеовикликів новими функціями, у найближчі місяці планується також запуск групових відеодзвінків.

Нагадаємо:

У червні Telegram запустив у бета-версії функцію відеодзвінків.

Економічна правда