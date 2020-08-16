Telegram випустив оновлену версію додатка з відеовикликами
До сьомої річниці з моменту запуску месенджера Telegram команда розробників підготувала оновлення додатка (версія 7.0.) із функцією відеовикликів.
Про це повідомляється у блозі компанії.
"Ми раді представити нові функції, про які користувачі нерідко нас просили - швидкі і безпечні відеодзвінки.
2020 рік показав, що світ потребує надійних інструментів для відеозв'язку, і сьогодні ми запускаємо альфа-версію відеодзвінків в додатках для Android та iOS", - заявили у Telegram 14 серпня.
Щоб почати відеодзвінок, потрібно натиснути на кнопку зі значком камери у профілі користувача.
"Ви можете перемикатися між голосовим дзвінком і відеодзвінком прямо під час розмови, а також листуватися в чатах, відеодзвінок можна згорнути в невелике вікно в кутку екрану", - пояснили в Telegram.
"Для захисту даних в відеодзвінках використовується кінцеве шифрування. Щоб переконатися, що з'єднання безпечне, просто порівняйте чотири емодзі, які бачите на екрані ви і ваш співрозмовник: якщо символи збігаються, дзвінок надійно захищений шифруванням, яке використовується для секретних чатів і голосових дзвінків", - додали розробники.
У Telegram планують доповнити послугу відеовикликів новими функціями, у найближчі місяці планується також запуск групових відеодзвінків.
Нагадаємо:
У червні Telegram запустив у бета-версії функцію відеодзвінків.
Економічна правда
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