Telegram запустив у бета-версії функцію відеодзвінків
Месенджер Telegram презентував функцію відеодзвінків - вона тестується у бета-версії додатка для iOS.
Про це повідомляється у каналі Telegram Info.
"Для активації відеодзвінків потрібно зайти в дебаг-меню налаштувань (10 натискань на шестірню), у самому низу включити перемикач "Experimental Feature". Після цього вменю профілю з'явиться кнопка "Відеодзвінок".
Для здійснення відеодзвінків у співрозмовника повинна бути встановлена така ж бета-версія під номером 6.3 та активована відповідна функція відеодзвінків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У квітні Telegram заявив про плани створити технологію безпечних групових відеодзвінків.
Економічна правда
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