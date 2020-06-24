Telegram запустив у бета-версії функцію відеодзвінків

Месенджер Telegram презентував функцію відеодзвінків - вона тестується у бета-версії додатка для iOS.

Про це повідомляється у каналі Telegram Info.

"Для активації відеодзвінків потрібно зайти в дебаг-меню налаштувань (10 натискань на шестірню), у самому низу включити перемикач "Experimental Feature". Після цього вменю профілю з'явиться кнопка "Відеодзвінок".

Для здійснення відеодзвінків у співрозмовника повинна бути встановлена така ж бета-версія під номером 6.3 та активована відповідна функція відеодзвінків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У квітні Telegram заявив про плани створити технологію безпечних групових відеодзвінків.

Економічна правда