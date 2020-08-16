За перше півріччя 2020-го Українське Дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток

За перше півріччя 2020 року ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" отримало 34,6 млн грн прибутку - це один із її найбільших фінансових показників за останні роки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає прес-служба міністерства.

"Ще одне інфраструктурне підприємство, яке під час пандемії показує, що криза - це не лише про втрати, а й про нові можливості - Українське Дунайське пароплавство.

За ці непрості перші пів року 2020-го компанія отримала рекордний прибуток у розмірі 34,6 млн грн. Для порівняння, за перше півріччя минулого року Українське Дунайське пароплавство заробило у 4 рази менше - 8,4 млн грн, у 2018-му - 0,5 млн грн, а у 2017-му взагалі вийшло в мінус. Вдячний керівництву компанії за злагоджену та ефективну роботу", - розповів Криклій.

Зазначається, що позитивні фінансові результати компанія отримала завдяки низці зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема, - сприятливій навігаційній обстановці, оптимізації бізнес-процесів та низці впроваджених антикорупційних заходів.

Нагадаємо:

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" є однією з найбільших судноплавних компаній як в Україні, так і у Придунайському регіоні. Компанія виробляє 20% транспортної продукції на протязі 2400 км від гирла ріки Дунай до порту Кельхайм, Німеччина.

Наразі Українське Дунайське пароплавство має річковий флот чисельністю 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту. Також компанія оперує флотом іноземних спільних підприємств, що налічує 125 одиниць несамохідного флоту.

У листопаді 2019 року наказом міністра інфраструктури Владислава Криклія виконуючим обов'язки голови правління "Українського Дунайського пароплавства" призначений Олексій Хомяков.

Економічна правда