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Українське Дунайське пароплавство очолив юрист

Понеділок, 18 листопада 2019, 10:50
 
Олексій Хомяков

Наказом міністра інфраструктури Владислава Криклія виконуючим обов'язки голови правління "Українського Дунайського пароплавства" призначений Олексій Хомяков.

Текст наказу опублікувало видання Бессарабія.Медіа.

"Призначити Хомякова Олексія Валерійовича з 18 листопада 2019 року виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства", - йдеться в наказі.

Хомяков працював у найбільшій українській юридичній компанії "Астерс". Повідомляється, що у нього є досвід роботи в судноплавній компанії "Укррічфлот".

Основним напрямком діяльності Хомякова є податкове право. Також він спеціалізується на корпоративному праві, управлінні активами, іноземних інвестиціях.

Хомяков відомий тим, що в 2017 році через суд домігся від Міністерства фінансів розкриття інформації про реструктуризацію боргів на 23 мільярда доларів у 2015 році.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.

Чалий був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

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Мінінфраструктури Одеса Криклій

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