Українське Дунайське пароплавство очолив юрист
Наказом міністра інфраструктури Владислава Криклія виконуючим обов'язки голови правління "Українського Дунайського пароплавства" призначений Олексій Хомяков.
Текст наказу опублікувало видання Бессарабія.Медіа.
"Призначити Хомякова Олексія Валерійовича з 18 листопада 2019 року виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства", - йдеться в наказі.
Хомяков працював у найбільшій українській юридичній компанії "Астерс". Повідомляється, що у нього є досвід роботи в судноплавній компанії "Укррічфлот".
Основним напрямком діяльності Хомякова є податкове право. Також він спеціалізується на корпоративному праві, управлінні активами, іноземних інвестиціях.
Хомяков відомий тим, що в 2017 році через суд домігся від Міністерства фінансів розкриття інформації про реструктуризацію боргів на 23 мільярда доларів у 2015 році.
Нагадуємо:
Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.
Чалий був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом.
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".
УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.
Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.
Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.
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