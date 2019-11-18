Українське Дунайське пароплавство очолив юрист

Олексій Хомяков

Наказом міністра інфраструктури Владислава Криклія виконуючим обов'язки голови правління "Українського Дунайського пароплавства" призначений Олексій Хомяков.

Текст наказу опублікувало видання Бессарабія.Медіа.

"Призначити Хомякова Олексія Валерійовича з 18 листопада 2019 року виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства", - йдеться в наказі.

Хомяков працював у найбільшій українській юридичній компанії "Астерс". Повідомляється, що у нього є досвід роботи в судноплавній компанії "Укррічфлот".

Основним напрямком діяльності Хомякова є податкове право. Також він спеціалізується на корпоративному праві, управлінні активами, іноземних інвестиціях.

Хомяков відомий тим, що в 2017 році через суд домігся від Міністерства фінансів розкриття інформації про реструктуризацію боргів на 23 мільярда доларів у 2015 році.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури припинило повноваження Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство", звільнивши його з роботи 8 жовтня 2019 року.

Чалий був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.