Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість заборони на роботу в Сполучених Штатах низки китайських компаній, у тому числі й найбльшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

Про це він сказав під час прес-конференції у Бедмінстері (штат Нью-Джерсі), відповідаючи на питання, чи планують США забороняти діяльність інших великих китайських технологічних компаній та, зокрема, Alibaba.

"Так. Ми розглядаємо і інші варіанти", - підкреслив Трамп.

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює в сфері електронної комерції з 1999 року. Їй належить кілька популярних інтернет-майданчиків, зокрема інтернет-магазин AliExpress.com.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вимагає від китайської компанії ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, продати її будь-якій американської компанії протягом 90 днів.

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Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

9 серпня компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.

Економічна правда