Фонд держмайна готовий почати процес приватизації об'єктів "Укрспирту" – Сенниченко

У Фонді держмайна заявили про готовність розпочати процес приватизації об'єктів "Укрспирту", пропозиції щодо приватизації 12 з яких вже передані Фонду.

Про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Приватизація об’єктів спиртової галузі на першому етапі передбачає виставлення на прозорі аукціони об’єктів ДП "Укрспирт". Загальна кількість об’єктів, готових до приватизаційного процесу – 41.

Потенційні інвестори галузі виробництва спирту – це не лише виробники харчових спиртів, але й фармацевтичні компанії, виробники автомобільного палива та агрокомпанії, які зацікавлені в переробці власної продукції", – заявив він.

За його словами, ключовою умовою успішної приватизації активів спиртової галузі є якнайшвидше затвердження урядом Програми реформування і розвитку спиртової галузі, в якій будуть передбачені процедура та умови проведення продажу.

"Приватизація об’єктів ДП "Укрспирт" розпочинається. Чекаємо на нових інвесторів", – резюмував Сенниченко.

Нагадаємо:

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

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Економічна правда